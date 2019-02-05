«Поющий мир» принес Ессентукам почти 20 призовых мест

СЕГОДНЯ 10:52 2019-02-05T10:52:17+03:00

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Накануне в Ессентуках подвели итоги зонального этапа краевого конкурса вокального искусства «Поющий мир».

Заявки на участие подали два десятка музыкальных школ и школ искусств Ставропольского края. Благодаря популярности творческого конкурса за звания «лучших» боролись почти триста ребят. В состав жюри вошли преподаватели музыкального колледжа им. Сафонова из Минеральных Вод и музыкальной школы им. Рахманинова Кисловодска.

Традиционно «Поющий мир» выявляет одаренных детей, совершенствует их исполнительское мастерство и расширяет репертуарный кругозор участников. Результатами трехдневного прослушивания стали высокие оценки ессентукских вокалистов.

Члены жюри особо отметили высокий уровень подготовки и профессионализм участников городской «ДШИ»: старший состав ансамбля «Цветные сны» удостоен Гран-при конкурса, младший - звания лауреата 1-й степени. В номинации «академический вокал» вокальный дуэт Ольги Чекановой и Полины Михальковой отметили свидетельствами лауреата 2-й степени.

В номинации солистов лучшими признаны ессентучане Полина Михалькова, Анна Гасюкова, Мария Назлуханова, Виолетта Григорьева, Константин Келасов и Валентина Наникова. Лауреатами второй степени стали Ольга Чеканова, Михаил Кукиев, Алиса Кирюшина, Милана Тлугачева, Мария Авагимян. Обладатели Гран-при, лауреаты 1-й и 2-й степени представят Детскую школу искусств Ессентуков в финале конкурса, который состоится 4 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU