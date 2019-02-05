На Ставрополье врач-психиатр делала из людей инвалидов

СЕГОДНЯ 11:43 2019-02-05T11:43:31+03:00

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На Ставрополье возбуждены уголовные дела против психиатра и ее знакомой, которые подозреваются во взяточничестве при оформлении групп инвалидности. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе следственного управления СКР по СК, жительница Нефтекумска получала от приезжих из Дагестана, Астраханской области и разных городов Ставропольского края по 90-250 тысяч рублей за помощь в оформлении лжеинвалидности.

Взятки она отдавала главе филиала Главного бюро медико-социальной экспертизы по краю, который подделывал все необходимые документы. Отдельная роль в оформлении левых справок была отведена врачу-психиатру, которая за 10-20 тысяч рублей письменно подтверждала, что "инвалид" проходил лечение в психоневрологическом диспансере города Буденновска.

Если сначала в СИЗО оказался представитель бюро медико-социальной экспертизы, то теперь уголовные дела возбуждены и в отношении его сообщниц. Психиатр подозревается в получении взятки, а женщина, которая нашла минимум 24 клиента, - в посредничестве во взяточничестве.

ИСТОЧНИК KP.RU