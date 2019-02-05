Полицейский, раненый во время налёта с ножами в Нальчике, скончался

СЕГОДНЯ 12:42 2019-02-05T12:42:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В Республиканской клинической больнице Кабардино-Балкарии скончался полицейский, раненый во время нападения налётчиков с ножами на экипаж ДПС. Аслану Балкарову было 27 лет.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МВД по региону, мужчина умер вечером в понедельник. У него остались жена и дочь.

Напомним, нападение на полицейских было совершено вечером 24 января. Эпизод попал на видео. Экипаж из трёх сотрудников ДПС остановился для досмотра одной из машин, На отвлекшихся стражей порядка с ножами налетели четверо жителей Ингушетии.

Несмотря на фактор неожиданности, полицейские успели среагировать и застрелили двоих нападавших. Ещё двое преступников скончались от полученных ран. Единственным пострадавшим со стороны правоохранителей был Аслан Баркаров. Несмотря на все усилия врачей, ножевая рана в грудь была слишком серьёзной и спасти мужчину не удалось.

В МВД выяснили, что нападавшие придерживались крайне радикальных религиозных взглядов и состояли на учёте, как потенциальные террористы.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

В Нальчике четверо налётчиков с ножами напали на экипаж ДПС

Двоих преступников застрелили на месте, ещё двое доставлены в больницу (подробности, видео).

ИСТОЧНИК KP.RU