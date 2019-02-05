Житель Георгиевска убил нежеланного гостя кирпичом

СЕГОДНЯ 13:15 2019-02-05T13:15:30+03:00

И осужден за это на восемь лет

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В Георгиевске состоялся суд над негостеприимным хозяином частного дома в селе Краснокумском. Вся вина мужчины в том, что он пытался выгнать надоевшего гостя, а тот никак не хотел уходить.

Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе в пресс-службе следственного комитета региона, все произошло 3 января минувшего года. Два друга вместе распивали спиртные напитки, и между ними внезапно случился крупный конфликт. Хозяин указал гостю на дверь, но тот не все никак не желал уходить восвояси.

Тогда владелец дома подобрал во дворе кирпич и забил им по голове своего гостя. От полученных травм тяжело раненный мужчина скончался на месте. Помочь ему медики уже не успели.

Приговором суда мужчине было назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU