Житель Георгиевска убил нежеланного гостя кирпичом
В Георгиевске состоялся суд над негостеприимным хозяином частного дома в селе Краснокумском. Вся вина мужчины в том, что он пытался выгнать надоевшего гостя, а тот никак не хотел уходить.
Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе в пресс-службе следственного комитета региона, все произошло 3 января минувшего года. Два друга вместе распивали спиртные напитки, и между ними внезапно случился крупный конфликт. Хозяин указал гостю на дверь, но тот не все никак не желал уходить восвояси.
Тогда владелец дома подобрал во дворе кирпич и забил им по голове своего гостя. От полученных травм тяжело раненный мужчина скончался на месте. Помочь ему медики уже не успели.
Приговором суда мужчине было назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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