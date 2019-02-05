Власти Ессентуков проинспектировали реконструкцию самого крупного детсада города

СЕГОДНЯ 14:10 2019-02-05T14:10:26+03:00

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К ремонтным работам в здании бывшей начальной школы строители приступили 9 января. До этого в образовательном учреждении поменяли кровлю, системы отопления и водоснабжения, установили стеклопакеты.

Сегодня перед подрядчиком стоит задача сделать перепланировку - из классов в игровые комнаты и спальни, оснастить специальной сантехникой туалетные комнаты, ведь здесь будут находиться малыши от 1,5 лет. Также для 6 ясельных групп будут предусмотрены отдельные выходы.

- Мы максимально учли все моменты для пребывания здесь малышей, для ремонта используются самые качественные материалы, все работы выполняются по нормам и оперативно. Сейчас здесь работают сразу несколько бригад, - отметил начальник Управления образования Ессентуков Артем Данилов.

На этой же территории находится действующий сад «Золотой ключик» на 220 мест. После реконструкции это станет самый большой детсад Ессентуков на 400 мест. Во время осмотра детского сада его сотрудники обратились к главе города Александру Некристову с просьбой помочь с благоустройством территории детского сада и прогулочных зон. На выделенные бюджетом деньги в части благоустройства средств хватило только на установку 6 павильонов, требуется еще 4 млн рублей.

- Этот вопрос будет решен, наши самые маленькие жители будут гулять в комфортных, безопасных условиях. Необходимо благоустроить территорию по самым современным стандартам. Особое внимание обратить на покрытие прогулочных зон, - отметил глава города.

Александр Некристов поручил специалистам проработать этот вопрос детально и доложить в кратчайшие сроки. Отделочные работы в помещении детского сада завершатся в конце февраля. Еще месяц потребуется на создание уюта и комфорта в стенах сада. Уже закупается мебель, игрушки, постельные принадлежности. 1 апреля 2019 года обновленный детский сад № 24 «Золотая рыбка» распахнет свои двери для 150 самых маленьких ессентучан.

ИСТОЧНИК KP.RU