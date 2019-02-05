Ставропольского закладчика задержали за сайт, торговавший наркотиками

СЕГОДНЯ 14:18 2019-02-05T14:18:12+03:00

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На Ставрополье поймали закладчика-программиста, создавшего целый сайт для торговли наркотиками. Молодой мужчина может «сесть» на 20 лет.

Полицейские выяснили, что мужчина создал собственный сайт для продажи веществ. Оперативники проверили подлинность информации, прикупив дури. Когда на указанном месте в Пятигорске они нашли закладку с синтетическим наркотиком, на торговца завели уголовное дело.

Позже удалось найти и самого создателя запрещёного сайта. Его задержали и провели обыск. Конечно же, оперативники нашли у закладчика те же вещества, массой 15 граммов.

— Сайт был заблокирован, а подозреваемого обвинили по статье «покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Известно, что ранее он уже был судим, — отметили в пресс-службе главного управления МВД по Ставрополью.

Дело передано в Промышленный районный суд Ставрополя. За продажу наркотиков подозреваемому грозит до 20 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU