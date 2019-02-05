Девятилетний мальчик из Дагестана отдал все сбережения на строительство мечети
Мальчик из села Ассаб Шамильского района отдал свои сбережения на строительство Духовного центра имени пророка Исы в Махачкале. Об этом поступке сообщают все СМИ республики.
Мальчик через отца пожертвовал на храм все, что у него было - примерно 11 тысяч рублей. Эти деньги ребенок изначально собирал на покупку новенького велосипеда. Хранил мальчик деньги в специальной копилке, куда он складывал полученные от родителей монеты.
Отметим, что возведение данного духовного центра в Дагестане ведется без малого более трех лет. За это время уде многие дагестанцы успели вложиться в его строительство. В том числе, и маленький житель села Ассаб.
ИСТОЧНИК KP.RU
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