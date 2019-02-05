2019-02-05T17:31:00+03:00
Общество

Глава родного района Арашуковых попросился в отставку

Беслан Байчоров работал в команде арестованного сенатора
Андрей ЗОБОВ
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Бывший коллега Рауфа Арашукова подал в отставкуБывший коллега Рауфа Арашукова подал в отставкуФото: Социальные сети
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Руководство родного для Арашуковых Хабезского района Карачаево-Черкесии подало прошение об отсавке. От занимаемых должностей отказались глава администрации Беслан Байчоров и его первый заместитель Азамат Сидаков.

Как сообщили «Комсомольской правде» информированные источники, близкие к руководству региона, Байчоров был близок к самому арестованному сенатору Рауфу Арашукову. Они вместе работали в администрации, когда парламентарий занимал должность главы района.

— Он, безусловно, был человеком, близким к Арашуковым, человеком Арашуковых. Поэтому его прошение об отставке никого не удивило. Однако подписан документ или нет, сказать точно не могу. Это проясниться в ближайшие дни, — рассказал собеседник «КП».

В самой райадминистрации комментировать ситуацию отказались, но пообещали, что новости по резонансному вопросу должны появиться днём в среду. Информации о причастности районного главы к преступлениям, вменяемым Рауфу и Раулю Арашуковым пока нет.

Источник сообщил, что временно исполнять обязанности главы муниципалитета будет Руслан Шаков.

Напомним, что Хабез — родовое гнездо клана Арашуковых. Здесь находятся роскошные апартаменты «Адиюх Пэлас», принадлежащие семье. Здесь же во время обысков силовики нашли килограммы денег, золотые слитки, инкрустированные драгоценными камнями сабли и шашки и другие предметы роскоши.

ИСТОЧНИК KP.RU

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