2019-02-05T18:03:49+03:00
Происшествия

Два человека погибли и четверо попали в больницу в результате аварии в КЧР

Причины страшной аварии предстоит выяснить полиции
Алена БЕЛЯЕВА
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Фото: ГУ МВД по КЧРФото: ГУ МВД по КЧР
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В Карачаево-Черкесии произошла страшная авария с двумя погибшими. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе ГУ МВД по республике, 4 февраля на 23 км федеральной трассы "ЧеркесскДомбай" столкнулись "ВАЗ-211440" и "Лада Калина". Удар был настолько силен, что вторую машину выкинуло с проезжей части в кювет.

В результате аварии, скончались двое пассажиров "Калины" скончались еще до приезда медиков. 19-летнего водителя "ВАЗа", двоих его пассажиров, а также владельца "Лады" доставили в ближайшую больницу с различными травмами.

Сейчас полицейские выясняют, что стало причиной ДТП. Известно, что данный участок дороги не считается аварийным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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