В Абхазии браконьеры убили одного из пяти последних леопардов

СЕГОДНЯ 19:34 2019-02-05T19:34:14+03:00

Килли пытался спасти и даже почти отгрыз себе лапу, но его нашла пуля охотника Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Абхазии местные охотники поймали и застрелили краснокнижного леопарда Килли, одного из пяти последних особей этого вида на Северном Кавказе. В рамках программы восстановления популяции животное выпустили в Кавказском заповеднике в 2016 году.

— Это случилось в в 6 километрах от селения Ажара, в Гулрыпшском районе республики. Самец леопарда по кличке Килли попал в браконьерскую ловушку. Когда охотники увидели животное, то посчитали его мёртвым. Но когда браконьеры подошли ближе, животное встрепенулось и прозвучал выстрел, — рассказали «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе Всемирного фонда дикой природы России.

При дальнейшем расследовании гибели животного оказалось, что в капкан Килли попал ещё 27 января. Когда охотники пришли проверять силки, лапа животного уже почти отмерла. Плюс зверь попытался отгрызть её в попытках высвободиться.

Однако когда люди подошли ближе, Килли попытался защититься, за что немедленно получил пулю.

— Вместо того, чтобы сообщить о раненом животном в Государственный комитет по экологии и охране природы, они оборвали его жизнь. После этого, по предварительным данным, с него сняли шкуру, а останки бросили на месте, — рассказали в WWF.

Учёные сравнили узоры пятен погибшего зверя с базой данных и достоверно подтвердили, что погибший краснокниждный леопард — это Килли. Самца выпустили 15 июля 2016 года в рамках программы по восстановлению переднеазиатского леопарда на Кавказе.

Сообщается, что сегодня в дикой природе Кавказа осталось всего 4 особи переднеазиатского леопарда. Недавно специально установленная камера сняла уникальные кадры охоты одного из четырёх животных.

Краснокнижные животные раньше обитали на этой территории повсеместно, от Босфора до Индии. Однако в XX веке популяция серьёзно сократилась. Теперь вид занесён в Красную книгу как вымирающий.

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ИСТОЧНИК KP.RU