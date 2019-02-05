Ставропольчанка заставила 8-летнего сына попрошайничать и потеряла его
Против 30-летней жительницы Ставропольского края возбуждено уголовное дело из-за того, что она заставила своего маленького ребенка просить милостыню. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе МВД по Карачаево-Черкесской республике, инцидент произошел в Черкесске.
Женщина пришла в полицию и рассказала, что потеряла своего восьмилетнего сына. В итоге, сотрудники ведомства нашли малыша возле одного из местных магазинов. Оказалось, что мать заставляла его попрошайничать.
В итоге, ставропольчанке придется отвечать перед судом за неисполнение родительских обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
ИСТОЧНИК KP.RU
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