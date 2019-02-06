В Ингушетии грабители ограбили почту на 150 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 08:20 2019-02-06T08:20:51+03:00

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Двое мужчин напали на отделение почтовой связи в ингушском городе Сунже. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

- В одно из отделений связи на улице Шоссейная города Сунжа вошли двое злоумышленников, вооруженных ножом и пистолетом, - уточнили в ведомстве. - Угрожая 63-летней пожилой женщине, оператору почтовой связи, похитили деньги и скрылись с места происшествия на автомобиле в неизвестном направлении.

По предварительной информации грабители похитили около 150 тысяч рублей. Полиция ведет розыск преступников. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU