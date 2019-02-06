В Ессентуках эпидемии гриппа нет

СЕГОДНЯ 10:26 2019-02-06T10:26:03+03:00

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В Ессентуках прошло межведомственное заседание противоэпидемической комиссии. 20,7% на 10 тысяч населения - именно такой показатель заболевших за последнюю неделю в курортном городе приводят специалисты Роспотребнадзора. До характерных для эпидемии 48% еще далеко, хотя за последние дни отмечается выраженная тенденция роста заболевших (225 человек - 92%).

В отличие от краевых показателей, которые отмечают основных пациентов - детей школьного возраста, в Ессентуках чаще болеют взрослые. На Ставрополье уже закрыто 59 школ, в Ессентуках меры профилактики применены только к отдельным классам. «Самыми здоровыми», по данным Управления образования, оказались школа № 2 и гимназия «Интеллект», а среди детских садов - №№ 15, 23. Во всех учебных заведениях работают утренние фильтры, рекомендовано носить маски.

На заседании отмечено, что с 6 по 14 февраля у первоклассников Ессентуков - плановые каникулы. Лечебные учреждения города сейчас работают в усиленном режиме. С 14 января введен карантин в городской больнице, в которой ограничены плановые госпитализации и посещения пациентов. Именно сюда поступают горожане с пневмонией - частым осложнением сезонных болезней. Из 55 пациентов четверо тяжелых.

В инфекционной больнице стационар временно расширен на 40 койко-мест, открыт круглосуточный консультационный кабинет. Уже отмечены случаи «свиного» гриппа. Детская поликлиника Ессентуков изменила график приема педиатров. В связи с удвоившейся нагрузкой на специалистов, введены две пятичасовые смены. Для удобства маленьких пациентов открыт дополнительный бокс на 1-м этаже.

Недельная статистика педиатрической службы отмечает большее количество фарингитов и ангин, чем вирусных заболеваний. Проведенная осенью прививочная кампания, которая в Ессентуках охватила больше 11 тысяч детей и почти 30 тысяч взрослых, дает основание медикам надеяться на то, что ежегодный всплеск заболеваемости удастся удержать на некритичных отметках.

ИСТОЧНИК KP.RU