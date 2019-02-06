2019-02-06T10:31:07+03:00
Происшествия

В Ставрополе неизвестный ограбил магазин с iPhone и попал на видео

Владельцы магазина просят грабителя прийти с повинной и обещают разобраться без полиции
Андрей ЗОБОВ
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Грабитель разбил стекло и похитил несколько iPhoneГрабитель разбил стекло и похитил несколько iPhone
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В Ставрополе неизвестный мужчина в ночь на 5 февраля ограбил магазин с цифровой техникой. Владелец торговой точки опубликовал видео инцидента и предложил разобраться без полиции.

Запись ограбления появилось в нескольких публичных сообществах города в социальных сетях. Видно, как неизвестный парень пробирается в магазин, разбивая стеклянную дверь. Владелец сообщил, что было похищено три iPhone 8+ и ещё несколько гаджетов вор повредил.

Несмотря на это, бизнесмен предлагает вору сделку. Если он явится к нему с повинной, мужчина обещает не привлекать к решению вопроса полицейских. Однако пока новостей от не слишком расчётливого грабителя, пришедшего на дело без маски, нет.

Ограбление магазина с iPhone в Ставрополе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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