В Ставрополе неизвестный ограбил магазин с iPhone и попал на видео
В Ставрополе неизвестный мужчина в ночь на 5 февраля ограбил магазин с цифровой техникой. Владелец торговой точки опубликовал видео инцидента и предложил разобраться без полиции.
Запись ограбления появилось в нескольких публичных сообществах города в социальных сетях. Видно, как неизвестный парень пробирается в магазин, разбивая стеклянную дверь. Владелец сообщил, что было похищено три iPhone 8+ и ещё несколько гаджетов вор повредил.
Несмотря на это, бизнесмен предлагает вору сделку. Если он явится к нему с повинной, мужчина обещает не привлекать к решению вопроса полицейских. Однако пока новостей от не слишком расчётливого грабителя, пришедшего на дело без маски, нет.
Ограбление магазина с iPhone в Ставрополе.
ИСТОЧНИК KP.RU
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