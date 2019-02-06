Между Дагестаном и Чечней установят новые границы

СЕГОДНЯ 11:30 2019-02-06T11:30:32+03:00

Границу между Дагестаном и Чечнёй установят к концу 2019 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Создана специальная комиссия, которая учтёт все исторические и национальные предпосылки

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Между Дагестаном и Чечнёй проведут новую, официальную границу. Представители руководства Дагестана уже посетили Грозный, чтобы решить рабочие вопросы по громкой теме. Создана специальная комиссия.

5 февраля рабочая группа из Дагестана вместе с главой региона Владимиром Васильевым прибыла в Грозный. Это ответный визит — делегация во главе со спикером чеченского парламента Магомедом Даудовым уже приезжала в Махачкалу в конце января.

— В ходе встречи была сформирована совместная рабочая группа, в состав которой вошли депутаты республиканских парламентов, специалисты Росреестра, Роскадастра и главы приграничных муниципалитетов. Работа по установлению новой границы будет закончена в 2019 году, — сообщили «КП» в пресс-службе правительства Республики Дагестан.

Кроме того, известно, что подобная работа по проведению новых границ будет вестись и в отношении других граничащих с Чечнёй регионов — Ставрополья и Республики Калмыкия.

Напомним, что решение пограничного вопроса с Ингушетией вызвало серьёзные споры и волнения среди населения республики. Собрание тейпов протестовало против новых границ, но Народное собрание республики решило иначе. После принятия соглашения в Магасе прошла серия длительных митингов, были поданы протесты в Конституционный суд.

КС Ингушетии поддержал протесты, но решения подобного уровня вне его полномочий. Поэтому вопрос был передан в федеральный Конституционный суд, признавший его полностью законным.

ИСТОЧНИК KP.RU