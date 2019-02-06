В Ставропольском крае прошли учения вертолетного полка
На полигоне «Арзгир» в Ставропольском крае прошли учения отдельного вертолетного полка Южного военного округа. Как сообщает пресс-служба ЮВО, в ходе учений экипажи боевых вертолетов отработали приемы ракетных и пушечных ударов по воздушным и наземным мишеням с дистанции в три километра. Еще одной важной задачей была отработка элементов простого и сложного пилотирования днем и ночью, а также полетов в составе звеньев, совместного маневрирования и захода на цель на различных высотах.
- В учениях были задействованы пятнадцать ударных вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник», Ка-52 «Аллигатор» и транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор». Половина боевых машин поступила в полк в конце 2018 года, - сообщили в пресс-службе ЮВО.
ИСТОЧНИК KP.RU