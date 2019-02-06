В Ставропольском крае прошли учения вертолетного полка

СЕГОДНЯ 11:47 2019-02-06T11:47:35+03:00

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На полигоне «Арзгир» в Ставропольском крае прошли учения отдельного вертолетного полка Южного военного округа. Как сообщает пресс-служба ЮВО, в ходе учений экипажи боевых вертолетов отработали приемы ракетных и пушечных ударов по воздушным и наземным мишеням с дистанции в три километра. Еще одной важной задачей была отработка элементов простого и сложного пилотирования днем и ночью, а также полетов в составе звеньев, совместного маневрирования и захода на цель на различных высотах.

- В учениях были задействованы пятнадцать ударных вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник», Ка-52 «Аллигатор» и транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор». Половина боевых машин поступила в полк в конце 2018 года, - сообщили в пресс-службе ЮВО.

ИСТОЧНИК KP.RU