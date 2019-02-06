2019-02-06T12:01:10+03:00
Происшествия

Гнездо змей рядом с гипермаркетом сняли на видео на Ставрополье

Несмотря на то, что земноводные находятся в спячке, новость весьма перепугала местных жителей
Андрей ЗОБОВ
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Пока земноводные спят, свернувшись в клубокПока земноводные спят, свернувшись в клубок
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На Ставрополье случайные прохожие нашли гнездо змей неподалёку от гипермаркета «Лента». Несмотря на то, что земноводные впали в зимнюю спячку, новость переполошила местных жителей.

Гнездо нашли гуляющие в колодце неподалёку от гипермаркета «Лента» в Минеральных Водах. Оказалось, что животные вполне мирно спят. Несмотря на это, пользователи социальных сетей немало перепугались, услышав новость.

В комментариях многие предлагали тем или иным способом разделаться с рептилиями, пока они спят. Другие встали на их защиту, утверждая, что, в любом случае, змеи не угрожают безопасности людей и никогда не приползут в магазин. При встрече с человеком животное, вероятнее всего, просто попытается скрыться.

На Ставрополье обнаружили гнездо змей рядом с гипермаркетом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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