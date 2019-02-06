2019-02-06T12:40:04+03:00
Общество

На ессентукском озере избавятся от аварийных деревьев

12 февраля на городском озере пройдет экологическая акция «Мы можем сами»
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Процедуру обрезки и сноса деревьев необходимо проводить именно сейчас, зимой.Процедуру обрезки и сноса деревьев необходимо проводить именно сейчас, зимой.
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Клубное формирование «ЭкоLife» регулярно проводит экодесанты на городском озере Ессентуков. Активисты здесь следят за чистотой и порядком. Многие считают, что санитарная обрезка, которая сейчас активно ведется на озере, вредит деревьям.

Однако плановое кронирование и снос аварийных деревьев – необходимая мера. Многие деревья, особенно ивы, стали представлять угрозу жизни для людей, отдыхающих на озере, в связи с чем их санитарная обрезка является вынужденной мерой.

На протяжении нескольких дней члены клуба «ЭкоLife» проводили лесопатологический осмотр, в ходе которого экологами были исследованы все деревья. На основании выявленных данных по всем зеленым насаждениям были приняты индивидуальные решения. Процедуру обрезки и сноса деревьев необходимо проводить именно сейчас, зимой, пока деревья находятся в периоде покоя. В это время сокодвижение в деревьях еще не началось, и процедура удаления ненужных ветвей не наносит им никакого вреда. До весны спилы успевают подсохнуть. В результате деревья переносят кронирование легче.

Экологи приглашают всех желающих присоединиться к акции. Всех неравнодушных ждут 12 февраля в 10.00 на городском озере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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