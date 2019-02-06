2019-02-06T13:25:16+03:00
Экономика

«Фора-банк» открыл новый вид вклада

Минимальная сумма вклада 88 тысяч рублей, а процентная ставка - 8,88 %
Поделиться:
Изменить размер текста:

Самым популярным и самым надежным способом сбережения денег у ставропольцев продолжает оставаться банковский депозит. Вклады позволяют не только сохранить свои деньги, но и приумножить их за счет выплачиваемых процентов.

АКБ «Фора-банк» предлагает жителям города широкую линейку вкладов, из которых любой сможет найти наиболее подходящий для себя. К примеру, недавно банк возобновил вклад «777», в рамках которого уже через год можно получить повышенный доход или оставить далее на хранение по оптимальной ставке.

А недавно в банке появился новый, еще более выгодный вклад – «888». Вклад открывается в рублях, минимальная сумма вклада - 88 тысяч рублей, процентная ставка – 8,88 %, срок вклада – 3 года. Возможно пополнение счета в течение первых 88 дней и на сумму не менее 8 тысяч рублей. Выплата процентов производится в конце срока вклада. Пролонгация по вкладу не предусмотрена. При невостребовании вкладчиком суммы вклада по окончании срока вклада договор считается продлённым на условиях вклада «до востребования».

Зачастую высокие ставки подразумевают ряд ограничений – к примеру, запрещается досрочное закрытие вклада. В противном случае, ставки уменьшаются на порядок.

У вклада «888» в случае досрочного расторжения договора процентные ставки составят: 5 процентов при сроке от года до полутора, 6 процентов при сроке от полутора до двух лет, 7 процентов – от двух до двух с половиной и 8 процентов – при сроке свыше двух с половиной лет.

УСЛОВИЯ ВКЛАДА:

- Вклад открывается в рублях РФ.

- Минимальная сумма вклада – 88 000 рублей.

- Срок вклада - 3 года.

- Процентная ставка: 8,88 % годовых

- Выплата процентов производится в конце срока вклада.

- Предусмотрены дополнительные взносы в течение первых 88 дней Срока вклада. Минимальная сумма дополнительного взноса – 8 000 рублей РФ.

- Пролонгация по вкладу не предусмотрена.

- При невостребовании Вкладчиком суммы вклада по окончании Срока вклада договор считается продленным на условиях вклада «до востребования».

Подробная информация о вкладах представлена на сайте www.forabank.ru и в офисах АКБ «ФОРА-БАНК» (АО). Телефоны: +7(495) 775-65-55, 8-800-100-98-89 (бесплатный по России)

АКБ «Фора-банк» (АО) (генеральная лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 1885 от 03.12.2014 года) — универсальный коммерческий банк, работающий с предприятиями всех форм собственности и физическими лицами с 1992 года. Головной офис АКБ «Фора-банк» (АО) находится в Москве. По состоянию на 01.01.2018 года АКБ «Фора-банк» (АО) насчитывает в своей структуре 104 подразделения, которые находятся в 19 регионах Российской Федерации и обслуживают клиентов — физических и юридических лиц. Региональная сеть банка включает 8 филиалов с широкой сетью дополнительных и операционных офисов, операционных касс, расположенных в Москве, Реутове, Орехово-Зуеве, Коломне, Наро-Фоминске, Калуге, Обнинске, Малоярославце, Воротынске, Санкт-Петербурге, Липецке, Тамбове, Перми, Саранске, Нижнем Новгороде, Ярославле, Иванове, Рыбинске, Ростове-на-Дону, Армавире, Сочи, Адлере, Краснодаре, Твери, Ставрополе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На ессентукском озере избавятся от аварийных деревьев
Гнездо змей рядом с гипермаркетом сняли на видео на Ставрополье
В Ставропольском крае прошли учения вертолетного полка
Между Дагестаном и Чечней установят новые границы
Кадыров подарил ещё один люксовый Mercedes семье Нурмагомедова
В Ставрополе неизвестный ограбил магазин с iPhone и попал на видео
В Ессентуках эпидемии гриппа нет
Во Владикавказе задержан преступник, пять лет назад застреливший двух человек
В Ингушетии грабители ограбили почту на 150 тысяч рублей
Ставропольчанка заставила 8-летнего сына попрошайничать и потеряла его
В Абхазии браконьеры убили одного из пяти последних леопардов
Два человека погибли и четверо попали в больницу в результате аварии в КЧР
Глава родного района Арашуковых попросился в отставку
Девятилетний мальчик из Дагестана отдал все сбережения на строительство мечети
Долги Дагестана за газ и свет перешагнули отметку в 40 миллиардов
Ставропольского закладчика задержали за сайт, торговавший наркотиками
Власти Ессентуков проинспектировали реконструкцию самого крупного детсада города
Житель Георгиевска убил нежеланного гостя кирпичом
Полицейский, раненый во время налёта с ножами в Нальчике, скончался
На Ставрополье врач-психиатр делала из людей инвалидов
«Поющий мир» принес Ессентукам почти 20 призовых мест
На Ставрополье селянин погиб в пламени пожара
На Ставрополье построят тепличный комплекс в 60 гектаров
На Ставрополье в ДТП с грузовиком пострадали два человека
Ставропольцы рискнули жизнью, чтобы спасти кота и попали на видео
Ставропольского судью приговорили к трем годам колонии за продажу мантии