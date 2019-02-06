В санатории «Москва» в Ессентуках пройдет капремонт

СЕГОДНЯ 13:52 2019-02-06T13:55:45+03:00

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Эксперты Северо-Кавказского филиала Главгосэкспертизы России провели проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта помещений в санатории «Москва» в Ессентуках. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Санаторий, подведомственный Управлению делами Президента Российской Федерации, специализируется на лечении гастроэнтерологических заболеваний, сахарного диабета и заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ. Ежегодно здесь принимают более 3000 человек - взрослых и подростков старше 16 лет.

Проектом, предусмотрен капитальный ремонт в коридоре, спальных комнатах и санузлах, расположенных на втором этаже спального корпуса № 1. В корпусе будут проведены внутренние отделочные работы с использованием высококачественных отечественных и импортных материалов в соответствии с противопожарными, санитарными и звукоизоляционными требованиями. Также здесь осуществят замену покрытий полов и отделки потолков, заменят дверные блоки, проведут остекление балконов и установят современные системы кондиционирования воздуха.

Ранее Северо-Кавказский филиал Главгосэкспертизы России выдал положительное заключение по итогам проведения проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта на третьем и четвертом этажах первого корпуса санатория.

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ИСТОЧНИК KP.RU