2019-02-06T15:00:13+03:00
Происшествия

В Пятигорске девочка попала под колеса машины из-за бабушки

Пожилая женщина разрешила ребенку перебежать улицу в неположенном месте
Михаил ЮЖНЫЙ
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Инцидент произошёл на улице Широкой в Пятигорске. здесь водитель сбил ребенка.

11-летняя девочка возвращалась из школы домой. На противоположной стороне дороги её ждала бабушка. Пожилая женщина их экономии времени разрешила внучке перебежать дорогу вне официального пешеходного перехода.

В результате девочка была сбита машиной. Она попала под колёса минивэна «Мерседес». Пострадавшего ребенка срочно прибывшие по вызову медики отвезли в больницу.

Как выяснилось, за рулём иномарки сидел 49-летний местный житель. В момент аварии он был не пьян, никаких нарушений правил дорожного движения за ним не числится, у него длительный водительский стаж – 22 года за рулем.

Сотрудники ДПС проводят проверку, выясняют все обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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