В Пятигорске девочка попала под колеса машины из-за бабушки
Инцидент произошёл на улице Широкой в Пятигорске. здесь водитель сбил ребенка.
11-летняя девочка возвращалась из школы домой. На противоположной стороне дороги её ждала бабушка. Пожилая женщина их экономии времени разрешила внучке перебежать дорогу вне официального пешеходного перехода.
В результате девочка была сбита машиной. Она попала под колёса минивэна «Мерседес». Пострадавшего ребенка срочно прибывшие по вызову медики отвезли в больницу.
Как выяснилось, за рулём иномарки сидел 49-летний местный житель. В момент аварии он был не пьян, никаких нарушений правил дорожного движения за ним не числится, у него длительный водительский стаж – 22 года за рулем.
Сотрудники ДПС проводят проверку, выясняют все обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU
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