Жительнице Ессентуков Валентине Калашниковой исполнилось 100 лет

СЕГОДНЯ 17:22 2019-02-06T17:22:23+03:00

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Ессентучанка Валентина Калашникова сегодня весь день принимает поздравления. Вековой юбилей она встречает со стихами и песнями. Окуджава, Высоцкий, Вертинский - строки любимых авторов до сих пор спасают от хандры лучше любых таблеток.

Глава Ессентуков Александр Некристов лично приехал в гости к долгожительнице.

- Ваш жизненный путь, любовь к Родине, сопричастность к ее судьбе - достойный пример для молодежи, для всех нас. Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, любви родных и близких, мирного неба над головой и всего самого доброго! - поздравил градоначальник.

Разговор «по душам» Александр Юрьевич и Валентина Васильевна вели около часа. В праздничной обстановке успели посмотреть семейные реликвии, фотографии и книги. Юбилярша рассказала о своей работе в филармонии, певческой карьере и об энергетике, которую дарит благодарная публика.

- От красоты города я как будто подзаряжаюсь. Все хорошо, а будет еще лучше, я верю, - поделилась виновница торжества, которая, несмотря на возраст, ведет активный образ жизни.

На праздник к Валентине Калашниковой приехали дети, внуки, правнуки, друзья и соседи. Сувенирная медаль «К столетию» стала лучшим подарком от многочисленных гостей. Ессентучанка раскрыла секрет долголетия: болеть некогда, когда вокруг родные и любимые люди.

ИСТОЧНИК KP.RU