В Кабардино-Балкарии несовершеннолетний любитель порно попал под суд

СЕГОДНЯ 19:20 2019-02-06T19:22:38+03:00

Молодой человек пристрастился к порнографии и решил поделиться ею с другими Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Кабардино-Балкарии под суд попал юноша, отличившийся слишком рьяной любовью к эротическим и порнографическим материалам. Он решил поделиться любимыми роликами в соцсетях и попал под статью. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

По данным следствия молодой человек был крайне увлечён откровенными видеозаписями и фотографиями. Поэтому, в определённый момент, ему пришла в голову идея поделиться своей коллекцией. Для этого он создал в одной из социальных сетей публичное сообщество, где и разместил массу порнографических материалов.

Теперь любителю «клубнички» светит шесть лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU