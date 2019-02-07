В Дагестане арестовали наркокурьеров из Тулы

СЕГОДНЯ 08:40 2019-02-07T10:56:04+03:00

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Сотрудники полиции в Дагестане возбудили дело о сбыте наркотиков в отношении задержанных в Махачкале наркокурьеров, прибывших из Тулы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

- Двое молодых людей были задержаны по улице Газопроводная города Махачкалы. Их заметил участковый. Полицейский проверил документы и вещи подозрительных парней, - уточнили в ведомстве. - Оказалось, в их автомобиле около 2 кг наркотического вещества "мефадрон" и 300 граммов гашиша. В ходе допроса выяснилось, что они прибыли в Махачкалу из Тулы по заданию неизвестного им куратора из интернета.

Наркокурьерам было поручено сделать закладки наркотиков в Махачкале, за что они должны были получить 80 тыс. рублей. При наблюдении за местами закладок удалось задержать еще девушку и парня. При обыске у них изъято около 50 граммов наркотиков. Также наркотики нашли в их доме, девушка расфасовывала их по грамму в пакетиках и распространяла за деньги среди друзей.

Теперь членам банды грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU