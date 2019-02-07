В Зеленокумске потушили пожар в школе
На Ставрополье произошел пожар на территории школы № 1, расположенной в городе Зеленокумск.
По прибытии установлено, что горит отдельно стоящее здание на территории школы.
- Погибших и пострадавших нет, - уточнили в пресс-службе МЧС Ставропольского края. - Горели кровля и маты в спортзале на втором этаже здания.
Огнем была охвачена площадь в 120 квадратных метров. Для ликвидации пожара и его последствий привлекались 12 человек и 4 единицы техники. Учителей и детей в школе не было – каникулы.
Сейчас выясняются причина пожара и его последствия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU
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