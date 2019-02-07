2019-02-07T10:55:05+03:00
Происшествия

В Зеленокумске потушили пожар в школе

Погибших и пострадавших нет
Михаил ЮЖНЫЙ
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На Ставрополье произошел пожар на территории школы № 1, расположенной в городе Зеленокумск.

По прибытии установлено, что горит отдельно стоящее здание на территории школы.

- Погибших и пострадавших нет, - уточнили в пресс-службе МЧС Ставропольского края. - Горели кровля и маты в спортзале на втором этаже здания.

Огнем была охвачена площадь в 120 квадратных метров. Для ликвидации пожара и его последствий привлекались 12 человек и 4 единицы техники. Учителей и детей в школе не было – каникулы.

Сейчас выясняются причина пожара и его последствия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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