В Ставрополе легковушка столкнулась с реанимобилем
Шестого февраля примерно в половину седьмого утра в Ставрополе столкнулись легковушка и машина "Скорой помощи". Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в краевом управлении ГИБДД, водитель реанимобиля "Пежо" уверяет, что проезжал перекресток улиц Мира и Розы Люксембург на красный свет с включенными проблесковыми маяками и звуковым сигналом.
Несмотря на это, он столкнулся в "ВАЗ-21140", который также пересекал перекресток.
В результате аварии травму живота получила 27-летняя пассажирка "Скорой помощи". 35-летний водитель "Пежо" в момент аварии был трезв и злостным нарушителем не является. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU
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