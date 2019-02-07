2019-02-07T10:26:25+03:00
Происшествия

В Ставрополе легковушка столкнулась с реанимобилем

Травмы получила пассажирка "Скорой помощи"
Алена БЕЛЯЕВА
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Фото: УГИБДД по СКФото: УГИБДД по СК
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Шестого февраля примерно в половину седьмого утра в Ставрополе столкнулись легковушка и машина "Скорой помощи". Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в краевом управлении ГИБДД, водитель реанимобиля "Пежо" уверяет, что проезжал перекресток улиц Мира и Розы Люксембург на красный свет с включенными проблесковыми маяками и звуковым сигналом.

Несмотря на это, он столкнулся в "ВАЗ-21140", который также пересекал перекресток.

В результате аварии травму живота получила 27-летняя пассажирка "Скорой помощи". 35-летний водитель "Пежо" в момент аварии был трезв и злостным нарушителем не является. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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