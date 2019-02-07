2019-02-07T11:22:54+03:00
Общество

Современный торговый центр появится в «Гармонии»

В нем разместятся брендовые магазины, торгующие одеждой и обувью, бытовой техникой, товарами для детей
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В «Гармонии» появится современный торговый центрВ «Гармонии» появится современный торговый центр
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Жилой район «Гармония» стремительно развивается, прирастая новыми жилыми и социальными объектами. Только в этом году будут сданы два детских сада и общеобразовательная школа.

Растет и потребность в объектах коммерческого назначения. Строительной группой «Третий Рим» принято решение о возведении в «Гармонии» современного торгового центра. В районе уже работают магазины крупных федеральных торговых сетей, но они в основном осуществляют продажу продуктов питания.

В новом торговом центре разместятся брендовые магазины, торгующие одеждой и обувью, бытовой техникой, товарами для детей. Также планируется открытие семейного развлекательного центра. Запуск торгового центра станет еще одним шагом к воплощению концепции района «Гармония»: «Живи, работай, отдыхай», которую реализует Строительная группа «Третий Рим».

Компания не только строит комфортное жилье, но и развивает инфраструктуру района, создает новые рабочие места, поддерживает развитие бизнеса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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