На Ставрополье задержана партия контрабандного алкоголя на 6 млн рублей
Партию контрафактного алкоголя объемом 17 тысяч литров (на сумму более 6 млн рублей) задержали полицейские на Ставрополье. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.
- На трассе Кочубей - Зеленокумск - Минеральные Воды оперативники остановили грузовик с прицепом, - уточнили в МВД. - При досмотре было изъято 1200 пятилитровы емкостей с этиловым спиртом и 23 тысячи бутылок немаркированной алкогольной продукции. Исследование подтвердило, что в бутылках фальсифицированная алкогольная продукция.
Автомобиль с продукцией помещен на охраняемую стоянку. В отношении ставропольского водителя, перевозившего контрафакт, возбуждены уголовные дела. Ему грозит лишение свободы до шести лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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