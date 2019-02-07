В Ессентуках выяснили, кто лучше всех украсил город
В декабре санатории, кафе, магазины и школы города-курорта начали соревнование на лучшее новогоднее оформление города. Всего в администрацию было подано 14 заявок. Все они сопровождались фотографиями и праздничными роликами.
Свою оценку нарядным витринам дали и жители Ессентуков - почти 2 месяца они делились в соцсетях фотографиями новогодних инсталляций. Накануне администрация города выбрала самое оригинальное новогоднее убранство.
Дипломы в категории «Санаторно-курортный и туристский комплексы» получили санаторий «Виктория» и отель «Курортный». В категории «Учреждения образования, культуры и молодежной политики, физической культуры и спорта» - гимназия «Интеллект» и средняя общеобразовательная школа № 9. В категории «Предприятия розничной торговли, общественного питания» - кафе «Жемчужина», кафе «Рио».
Также за создание праздничной атмосферы в городе-курорте наградой отмечено Управление архитектуры и градостроительства Ессентуков.
ИСТОЧНИК KP.RU
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