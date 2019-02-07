В Ингушетии нашли тайник боевиков с боеприпасами и шприцами
Может быть возбуждено уголовное дело
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Сотрудники полици Ингушетии обнаружили два схрона с боеприпасами в лесу Назрановского района. Об этом сообщила пресс-службы МВД по республике.
- На окраине села Али-Юрт Назрановского района обнаружено два схрона боеприпасов, - сообщили в ведомстве. - из них изъято несколько магазинов к автоматам, около четырех сотен патронов, ручная граната, большое количество шприцев и различные медикаменты.
Сотрудники полиции ведут поисков владельцев незаконно хранившегося вооружения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU
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