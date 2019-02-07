2019-02-07T13:15:39+03:00
Происшествия

В Ингушетии нашли тайник боевиков с боеприпасами и шприцами

Может быть возбуждено уголовное дело
Михаил ЮЖНЫЙ
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Сотрудники полици Ингушетии обнаружили два схрона с боеприпасами в лесу Назрановского района. Об этом сообщила пресс-службы МВД по республике.

- На окраине села Али-Юрт Назрановского района обнаружено два схрона боеприпасов, - сообщили в ведомстве. - из них изъято несколько магазинов к автоматам, около четырех сотен патронов, ручная граната, большое количество шприцев и различные медикаменты.

Сотрудники полиции ведут поисков владельцев незаконно хранившегося вооружения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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