Медведев разрешил заграничным ученым и специалистам селиться в Ингушетии
Правительство РФ утвердило программу по помощи в переселении в Ингушетию соотечественников, в данный момент проживающих за границей и желающих вернуться на родину.
Постановление об этом подписанно премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликовано 7 февраля. Программа рассчитана на два следующих года.
Приехать в Ингушетию на ПМЖ в ближайшие годы смогут около 150 человек. В первую очередь это должны быть квалифицированные специалисты, в том числе ученые, которые могут помочь в развитии экономики республики.
Ранее, к государственной программе по переселению в Россию соотечественников осенью 2018 года присоединилась Чечня. Летом 2018 года это же сделала другая кавказская республика - Карачаево-Черкесия. По словам руководителя МВД России Владимира Колокольцева, всего в программе активно участвуют 68 российских регионов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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