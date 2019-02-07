2019-02-07T14:00:45+03:00
Общество

Медведев разрешил заграничным ученым и специалистам селиться в Ингушетии

Приехать в республику на ПМЖ смогут 150 человек
Михаил ЮЖНЫЙ
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Правительство РФ утвердило программу по помощи в переселении в Ингушетию соотечественников, в данный момент проживающих за границей и желающих вернуться на родину.

Постановление об этом подписанно премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликовано 7 февраля. Программа рассчитана на два следующих года.

Приехать в Ингушетию на ПМЖ в ближайшие годы смогут около 150 человек. В первую очередь это должны быть квалифицированные специалисты, в том числе ученые, которые могут помочь в развитии экономики республики.

Ранее, к государственной программе по переселению в Россию соотечественников осенью 2018 года присоединилась Чечня. Летом 2018 года это же сделала другая кавказская республика - Карачаево-Черкесия. По словам руководителя МВД России Владимира Колокольцева, всего в программе активно участвуют 68 российских регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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