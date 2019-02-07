На городском озере Ессентуков пройдет выставка моделей самолетов

СЕГОДНЯ 14:40 2019-02-07T18:16:24+03:00

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15 февраля отмечается 30-летие вывода советских войск из Демократической Республики Афганистан.

В этот день на городском озере Ессентуков состоятся сразу два мероприятия в память о солдатах той войны, о тех, кто до конца остался верен своей клятве, кто ценой жизни исполнил свой долг перед Родиной.

В 12.00 откроется выставка прикладного творчества «Афганистан - наша память» и заплыв клуба любителей зимнего плавания «Афганистан к нам тянется сквозь годы». Руководитель клубного формирования «Самоделкин» Леонид Папакаин сам в прошлом прошел Афган. Бывший военный летчик сейчас увлекается сборкой авиамоделей, регулярно участвует в городских выставках технического творчества. Его работы всегда собирают много зрителей, для которых он проводит увлекательную экскурсию по экспонатам, рассказывая о воздушных боях, известных летчиках и авиации. Выставка будет работать с 12.00 на городском озере 15 февраля.

В это же время на пирсе озера на торжественное построение соберутся члены клуба любителей зимнего плавания. Их заплыв «Афганистан к нам тянется сквозь годы» - дань памяти солдатам, стойко прошедшим через все тяготы и лишения «афганской» войны, показывая высокие образцы мужества, стойкости и героизма.

ИСТОЧНИК KP.RU