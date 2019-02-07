2019-02-07T14:52:24+03:00
Происшествия

В Ставрополе пьяный парень упал с памятника буденновцу

И чудом остался жив
Михаил ЮЖНЫЙ
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В Ставрополе произошло ЧП. Юноша упал с памятника будёновцу на Крепостной горе краевого центра.

В ночь на 7 февраля, нетрезвые парни взобрались на монумент и удобно расположились на самом верху постамента, откуда открывается прекрасный вид на город. Один из участников праздника внезапно потерял равновесие и упал вниз прямо на смотровую площадку. Но остался жив.

Прибывшие по вызову друзей медики осмотрели 22-летнего парня. Врачи сделали потерпевшему юноше обезболивающие уколы и после этого на карете скорой помощи увезли его в больницу.

В результате падения с большой высоты молодой человек получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом пятки левой ноги, травму груди и позвоночника. За жизнь его борются врачи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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