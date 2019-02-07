2019-02-07T15:25:08+03:00
Происшествия

Продлен арест бывшего министра здравоохранения Дагестана

Вадим Бакунин
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Танка Ибрагимов, бывший глава Минздрава республики Дагестан, останется под арестом еще на два месяца. Такое решение принял Кировский районный суд города Махачкалы. Так же продлен арест и для его заместителя Хаджимурада Мирзабекова на три месяца.

Экс-министр здравоохранения обвиняется в создании организованной преступной группы и хищении 115 млн рублей путем завышения стоимости медицинского оборудования и при поставке медикаментов для нужд медучреждений.

В его отношении возбуждены два дела по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере".

ИСТОЧНИК KP.RU

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