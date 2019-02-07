Продлен арест бывшего министра здравоохранения Дагестана
Танка Ибрагимов, бывший глава Минздрава республики Дагестан, останется под арестом еще на два месяца. Такое решение принял Кировский районный суд города Махачкалы. Так же продлен арест и для его заместителя Хаджимурада Мирзабекова на три месяца.
Экс-министр здравоохранения обвиняется в создании организованной преступной группы и хищении 115 млн рублей путем завышения стоимости медицинского оборудования и при поставке медикаментов для нужд медучреждений.
В его отношении возбуждены два дела по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере".
ИСТОЧНИК KP.RU
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