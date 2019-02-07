В Нальчике студентка выпала из окна третьего этажа колледжа
Изменить размер текста:
Учащаяся колледжа в Нальчике во время перемены выпала из окна на третьем этаже. Об этом сообщили в правоохранительных органах
- Девушка 2002 года рождения получила множественные травмы в результате падения из окна третьего этажа, - уточнили в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии.
Сейчас пострадавшую оперируют, тяжелых повреждений позвоночника и открытых черепно-мозговых травм у нее нет. Выясняются причины ЧП.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Кабардино-Балкария»