В Нальчике студентка выпала из окна третьего этажа колледжа

СЕГОДНЯ 16:45 2019-02-07T16:45:42+03:00

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Учащаяся колледжа в Нальчике во время перемены выпала из окна на третьем этаже. Об этом сообщили в правоохранительных органах

- Девушка 2002 года рождения получила множественные травмы в результате падения из окна третьего этажа, - уточнили в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии.

Сейчас пострадавшую оперируют, тяжелых повреждений позвоночника и открытых черепно-мозговых травм у нее нет. Выясняются причины ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU