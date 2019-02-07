В Дагестане за год ликвидированы 28 боевиков

СЕГОДНЯ 17:50 2019-02-07T17:50:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В минувшем году в Дагестане правоохранительными органами было ликвидировано 28 членов бандформирований. Об этом сообщил руководитель Следственного управления республики Сергей Дубровин.

- Проведен значительный объем работы по борьбе с преступными проявлениями и обеспечению общественной безопасности. Так, в 2018 году правоохранительными органами было ликвидировано 28 участников незаконных военных формирований, в том силе три активных лидера, - отметил Дубровин.

Глава ведомства уточнил также, что в минувшем году следственным управлением было возбуждено более 90 уголовных дел о преступлениях террористической и экстремисткой направленности. А производстве следовтаелей находилось более 100 дел данной категории, в отношении 37 боеивокв уголовные дела направлены в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU