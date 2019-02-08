В Махачкале угарным газом отравилась семья из пяти человек
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В пригороде Махачкалы угарным газом отравилась семья из пяти человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.
- Среди пострадавших один полуторагодовалый ребёнок. У них зафиксированы отравление легкой и средней степени тяжести, - уточнили в ведомстве. - На место происшествия прибыли бригады центра медицины и катастроф.Г
оспитализировали медики в клиническую республиканскую больницу двух взрослых, остальные получат медицинскую помощь на дому.
Выясняются причины отравления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU
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