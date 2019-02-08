В Махачкале угарным газом отравилась семья из пяти человек

СЕГОДНЯ 08:37 2019-02-08T08:37:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В пригороде Махачкалы угарным газом отравилась семья из пяти человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

- Среди пострадавших один полуторагодовалый ребёнок. У них зафиксированы отравление легкой и средней степени тяжести, - уточнили в ведомстве. - На место происшествия прибыли бригады центра медицины и катастроф.Г

оспитализировали медики в клиническую республиканскую больницу двух взрослых, остальные получат медицинскую помощь на дому.

Выясняются причины отравления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU