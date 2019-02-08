На Ставрополье в ДТП с грузовиком пострадали два человека
В Арзгирском районе в тройной автоаварии с грузовыми и легковым автомобилями пострадали 2 человека.
По предварительной версии, 7 февраля водитель автомобиля «Опель Вектра» выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «МАЗ» с полуприцепом, а затем с грузовой «ГАЗелью».
С переломом ребер и сочетанной травмой в больницу был доставлен водитель «Опеля» - 49-летний житель республики Дагестан. Перелом ноги и руки получил 17-летний пассажир «ГАЗели». Водитель «ГАЗели» отделался ушибами, ему оказана разовая медицинская помощь. При проверке по базам данных выяснилось, что водитель «Опеля» за последние 2 года около 15 раз привлекался к административной ответственности, в том числе за выезд на встречную полосу. Два других водителя также являются злостными нарушителями ПДД.
Выяснилось, что у «ГАЗели» сняты ремни безопасности, именно по этой причине несовершеннолетний пассажир получил тяжелые переломы. Все участники ДТП были трезвы.
По факту автоаварии проводится проверка, степень ответственности водителей будет установлена.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ДТП на Северном Кавказе»