На Ставрополье в ДТП с грузовиком пострадали два человека

СЕГОДНЯ 09:20 2019-02-08T09:20:33+03:00

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В Арзгирском районе в тройной автоаварии с грузовыми и легковым автомобилями пострадали 2 человека.

По предварительной версии, 7 февраля водитель автомобиля «Опель Вектра» выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «МАЗ» с полуприцепом, а затем с грузовой «ГАЗелью».

С переломом ребер и сочетанной травмой в больницу был доставлен водитель «Опеля» - 49-летний житель республики Дагестан. Перелом ноги и руки получил 17-летний пассажир «ГАЗели». Водитель «ГАЗели» отделался ушибами, ему оказана разовая медицинская помощь. При проверке по базам данных выяснилось, что водитель «Опеля» за последние 2 года около 15 раз привлекался к административной ответственности, в том числе за выезд на встречную полосу. Два других водителя также являются злостными нарушителями ПДД.

Выяснилось, что у «ГАЗели» сняты ремни безопасности, именно по этой причине несовершеннолетний пассажир получил тяжелые переломы. Все участники ДТП были трезвы.

По факту автоаварии проводится проверка, степень ответственности водителей будет установлена.

ИСТОЧНИК KP.RU