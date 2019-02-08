Пожилая ставропольчанка обвинила в изнасиловании не купивших ей выпивку друзей

СЕГОДНЯ 10:36 2019-02-08T10:36:54+03:00

Теперь против нее возбуждено уголовное дело

Изменить размер текста: A A

За ложный донос на своих друзей жительница Невинномысска сама превратилась в фигурантку уголовного дела.

Как рассказали в пресс-службе краевого Следкома, в декабре 2018 года 55-летняя жительница Невинномысска сообщила правоохранителям, что ее изнасиловали некие знакомые мужчины.

Следователи несколько раз допрашивали женщину, предупреждая об ответственности за дачу ложных показаний, однако она подтверждала их верность. В результате же выяснилось, что женщина соврала по поводу своего изнасилования — так она хотела наказать собутыльников, пообещавших купить ей алкоголь, но не сдержавших обещания.

Теперь против жертвы не имевшего места насилия правоохранители возбудили уголовное дело за заведомо ложный донос. Идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU