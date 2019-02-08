2019-02-08T11:11:51+03:00
Общество

Ессентукские тхэквондисты привезли из Черкесска 9 медалей

Всероссийский турнир «MAMLYUK CHALLENGE» подвел итоги четырехдневных соревнований
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Ессентукские тхэквондисты успешно выступили на турнире в Черкесске.Ессентукские тхэквондисты успешно выступили на турнире в Черкесске.
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В Черкесске во Дворце спорта «Юбилейный» собрались 550 спортсменов из 19 регионов страны, в том числе субъектов СКФО и ЮФО, Хабаровска, Калининграда, Москвы и Санкт-Петербурга, а также стран ближнего зарубежья - Узбекистана и Армении.

32 ессентукских спортсмена достойно выступили на турнире и в упорной борьбе завоевали 9 призовых мест.

Трое воспитанников СШОР по единоборствам стали лучшими в своих возрастных категориях: Владимир Монастырский (тренер — Р. Бжеников), Елизавета Романченко и Алена Шаповалова (тренер — Т. Шушкова и В. Ким). «MAMLYUK CHALLENGE» стал счастливым для четырех серебряных и двух бронзовых призеров из Ессентуков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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