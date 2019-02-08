На Ставрополье в аварии с пятью машинами погиб мужчина

СЕГОДНЯ 11:27 2019-02-08T11:27:10+03:00

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Пять автомобилей столкнулись 8 февраля в Шпаковском районе Ставрополья. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в краевом управлении ГИБДД, авария произошла около половины восьмого утра на 310 километре трассы "Ростов-на-Дону-Ставрополь" в границах села Верхнерусского.

По данным ведомства, водитель грузовой "ГАЗели" хотел избежать столкновения с "Ладой Грантой", которая остановилась на трассе, чтобы повернуть на второстепенную дорогу. Для этого мужчина выехал на встречную полосу и поочередно столкнулся с "Окой" и "Джили". После этого "ГАЗель" по инерции развернуло и она протаранила "Гранту". А "Джили" в свою очередь врезался в "ВАЗ-21102".

В результате аварии погиб 49-летний водитель "Оки". Разовая помощь медиков понадобилась еще трем участникам ДТП. 32-летний владелец "ГАЗели" травм избежал.

ИСТОЧНИК KP.RU