Бюджет Ставрополья впервые в истории вырос до 113 млрд рублей

СЕГОДНЯ 12:46 2019-02-08T12:47:12+03:00

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Объём расходов Ставропольского края увеличится на 5,9 миллиарда рублей, а сам региональный бюджет впервые в истории края составит 113,2 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Ставрополья.

Источником для резкого увеличения краевой казны стало перевыполнение плана по доходам краевой казны в конце 2018 года, а также пришедние из Москвы под конец года крупные федеральные транши.

Рост регионального бюджета обусловлен и сокращением трат на выплату государственного долга Ставрополья, который должен уменьшиться в нынешнем году ещё примерно на 675 миллионов рублей.

В результате использования этих финансовых резервов дополнительные средства будут направлены правительством края на решение задач, намеченных президентом России в его Майских указах. Это будут развитие основных отраслей социальной сферы, краевой инфраструктуры, улучшение жизни молодых семей.

ИСТОЧНИК KP.RU