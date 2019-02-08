В Махачкале взорвалось кафе
После хлопка начался сильный пожар [фото]
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В одном из заведений общепита Махачкалы произошел взрыв. Оно расположилось на первом этаже многоквартирного дома по улице Хуршилова. После хлопка кафе охватило пламя.
Кадры с места выложили в сеть очевидцы.
Фото с места ЧПФото: СОЦСЕТИ
Фото: СОЦСЕТИ
Как сообщили спасатели в республиканском МЧС, в результате ЧП пострадал один человек. Его с ожогами доставили в больницу. Сейчас выясняется, был ли это взрыв газа.
ИСТОЧНИК KP.RU