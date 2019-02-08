2019-02-08T14:01:48+03:00
Происшествия

В Махачкале взорвалось кафе

После хлопка начался сильный пожар [фото]
Евгения СОКОРЕВА
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В одном из заведений общепита Махачкалы произошел взрыв. Оно расположилось на первом этаже многоквартирного дома по улице Хуршилова. После хлопка кафе охватило пламя.

Кадры с места выложили в сеть очевидцы.

Фото с места ЧП Фото: СОЦСЕТИ

Фото с места ЧПФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Как сообщили спасатели в республиканском МЧС, в результате ЧП пострадал один человек. Его с ожогами доставили в больницу. Сейчас выясняется, был ли это взрыв газа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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