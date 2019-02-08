В КБР выясняют причины смертельной аварии в Баксанском районе
В ДТП с двумя легковушками погиб 36-летний мужчина
Фото с места ЧП
Изменить размер текста:
Сегодня, 8 февраля утром, в Баксанском районе Кабардино-Балкарии на 425 км дороги "Кавказ" столкнулись легковушки "ВАЗ-2114".
Одна из машин ехала со стороны Пятигорска в направлении Нальчика. В ДТП погиб 36-летний житель села Куба. А другой водитель 34 лет из Нальчика попал в больницу.
Причину аварии выясняют специалисты.
- Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. На месте работает оперативно-следственная группа, - сказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе республиканского МВД.
ИСТОЧНИК KP.RU