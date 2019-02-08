2019-02-08T14:59:24+03:00
Происшествия

В КБР выясняют причины смертельной аварии в Баксанском районе

В ДТП с двумя легковушками погиб 36-летний мужчина
Евгения СОКОРЕВА
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Фото с места ЧПФото с места ЧП
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Сегодня, 8 февраля утром, в Баксанском районе Кабардино-Балкарии на 425 км дороги "Кавказ" столкнулись легковушки "ВАЗ-2114".

Одна из машин ехала со стороны Пятигорска в направлении Нальчика. В ДТП погиб 36-летний житель села Куба. А другой водитель 34 лет из Нальчика попал в больницу.

Причину аварии выясняют специалисты.

- Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. На месте работает оперативно-следственная группа, - сказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе республиканского МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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