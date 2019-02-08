В Ставрополе заговорили о выплатах для "детей войны"

СЕГОДНЯ 15:59 2019-02-08T16:02:14+03:00

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В Ставрополе обсуждают размер и порядок выплат "детям войны". Закон о присваивании соответствующего статуса жителям края, которые родились в СССР и на момент 3 сентября 1945 года были несовершеннолетними, приняли в декабре 2018 года по инициативе губернатора Ставрополья. Теперь решается вопрос, какая материальная помощь им будет оказана.

- Сегодня бюджетные показатели дают возможность принять решение о финансовом обеспечении краевого закона о "детях войны". В качестве основы предлагаю рассмотреть возможность единовременной выплаты всем, кто относится к этой категории, в сумме 5 тысяч рублей в год, – считает Владимир Владимиров.

После обработки предложение направят на рассмотрение в Думу Ставропольского края для внесения поправок в краевой бюджет на текущий год.

ИСТОЧНИК KP.RU