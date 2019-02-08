ТОСЭР «Невинномысск» расширяет свои границы

СЕГОДНЯ 17:05 2019-02-08T17:05:27+03:00

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В 2017 году в Невинномысске была создана территория опережающего социально-экономического развития, или ТОСЭР. Новые предприятия, заводы, льготы и преференции – город стал уникальной территорией, которая привлекает инвесторов и бизнесменов со всей России. ТОСЭР стала следующим после создания регионального индустриального парка этапом развития города химиков.

За почти 9 лет существования РИП его резидентами стало 9 компаний, среди которых «Лиссант-ЮГ», «Невинномысский профиль» и дочернее предприятие МХК «ЕвроХим» – ООО «ЕвроХим – Терминал Невинномысск», реализующее проект по созданию современного складского комплекса стоимостью более 1,1 млрд руб. Распределительный центр (ХАБ) займется хранением, упаковкой и отгрузкой клиентам всей линейки производимых холдингом удобрений, а также продукции сторонних производителей, и реализацией средств защиты семян и растений. Здесь же будут располагаться производственные мощности по изготовлению различных тукосмесей и приготовлению жидких минеральных удобрений.

Уже через два года после создания ТОСЭР в Невинномысске действуют 5 резидентов. И это не предел - идет подготовка новых проектов, а это значит, понадобятся дополнительные средства, «рабочие руки» и территории для реализации свежих идей. Правительство Ставрополья обратилось в Минэкономразвития РФ с вопросом о возможности изменения границ ТОСЭР «Невинномысск» - количество инвесторов, которые хотят получить статус резидентов, велико, и возможности города не покрывают их потребности. После обсуждений был дан окончательный ответ: в случае изменения границ города Невинномысска возможны изменения и границ ТОСЭР. На новые земельные участки также распространятся все необходимые льготы.

- Это хорошая новость для нашего города, ведь перед нами открываются широкие возможности, - рассказал глава города Невинномысска Михаил Миненков. - Мы сможем реализовать большое количество новых проектов, увеличить инвестиционную привлекательность зоны опережающего развития в Невинномысске и Ставрополья в целом. Это одна из приоритетных задач, которую перед нами ставит губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

На сегодняшний день поданы 3 заявки с новыми проектами. В ближайшее время планируется довести эту цифру до 10. В перспективе - посадка садов площадью 200 гектаров, строительство теплиц и кондитерского производства. Кроме того, подана заявка на открытие оздоровительного комплекса.

ИСТОЧНИК KP.RU