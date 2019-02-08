2019-02-08T17:59:06+03:00
Происшествия

В Чечне нашли авиабомбу весом полтонны

Находка пролежала в земле 20 лет
Евгения СОКОРЕВА
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В Чеченской республике обнаружили авиабомбу весом 500 кг. Она пролежала в земле на окраине села Бамут Ачхой-Мартановского района два десятка лет.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе ГУ МЧС республики, предмет оказался взрывоопасным и сработать мог в любой момент.

- Для обезвреживания авиабомбы из Ростова-на-Дону прибыли специалисты Донского спасательного центра МЧС России, имеющие многолетний опыт работы по очистке территорий от неразорвавшихся боеприпасов, - добавили в ведомстве. - На специальной технике чрезвычайного ведомства авиабомба была транспортирована на полигон и уничтожена путем подрыва. Операция прошла в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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