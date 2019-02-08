В Дагестане ветеринар пять лет заведовал эпидемиологическим отделением в центральной больнице

СЕГОДНЯ 19:51 2019-02-08T19:51:12+03:00

Изменить размер текста: A A

После проверки в Акушинской центральной районной больнице выяснилось невероятное: больше 5 лет отделением эпидемиологии заведовал ветеринар. Не нашли у него ни высшего образования по специальности "Медико-профилактическое дело", ни свидетельства об окончании интернатуры или ординатуры по специальности "Эпидемиология". Об этом рассказали в прокуратуре Дагестана:

- Заведующий эпидемиологическим отделением районной больницы имеет квалификацию по специальности "Ветеринария", а высшее профессиональное медицинское образование для работы врачом в больнице у него отсутствует, - отметили в ведомстве. - В связи с чем, прокурором района на незаконные приказы главного врача учреждения принесены протесты. По результатам их рассмотрения заведующий отделением освобожден от занимаемой должности.

ИСТОЧНИК KP.RU