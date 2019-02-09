В Ставрополе открыли набор волонтеров на "Студвесну стран БРИКС и ШОС"

СЕГОДНЯ 08:59 2019-02-09T09:01:55+03:00

Добровольцем может стать любой в возрасте 18-30 лет

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Уже этим летом в краевой столице пройдет мероприятие-гигант с участием тысяч иностранных студентов из более чем двух десятков государств. В Ставрополе проведут "Студенческую весну стран БРИКС и ШОС"! Традиционно для организации таких масштабных фестивалей приглашаются волонтеры.

Добровольцев в возрасте 18-30 лет зовут на работу в 16 службах студвесны, где они будут работать журналистами, проводниками, переводчиками и медработниками. Они же будут организовывать питание и проживание для гостей.

Как рассказали в администрации Ставрополя, заявки принимаются до 23 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU