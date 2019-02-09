2019-02-09T09:17:21+03:00
Происшествия

На Ставрополье грабитель с ножом отнял у пожилой женщины последние 500 рублей

Преступник ворвался домой к 77-летней жительнице села Александровского
Евгения СОКОРЕВА
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В Ставропольском крае нашли и задержали грабителя, который с ножом ворвался в дом к 77-летней жительнице села Александровского. Преступник постучался в дверь, пенсионерка открыла. Применив силу, он переступил через порог и, угрожая ножом, забрал последние деньги пожилой женщины. Ими оказались несчастные 500 рублей.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе ГУ МВД по СК, полицейские нашли негодяя. Им оказался 29-летний неоднократно судимый за кражи и иные преступления односельчанин потерпевшей.

- Мужчину доставили в отдел внутренних дел, где он во всем сознался. По его словам, на преступление он решился потому как срочно понадобились деньги, - добавили в ведомстве. - В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "разбой". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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